ROMA. – Cifre record per il calciomercato invernale da poco concluso. La somma impegnata per acquisti dai club di Bundesliga, Liga, Ligue1, Premier e Serie A ha sfiorato il miliardo di dollari (circa 785 mln in euro), con un aumento di ben il 70% sulla stagione precedente. Inglesi e, soprattutto, spagnoli hanno fatto la parte del leone, segnando nuovi primati.

E’ quanto rivela l’ultimo rapporto Fifa sui trasferimenti dei cosiddetti ‘Big 5’, basato sui dati resi disponibili dell’International transfer matching System (Itms) relativi al periodo 1-31 gennaio 2018. Il campionato italiano è ultimo nella spesa per acquisti – poco oltre i 18 milioni di euro contro gli oltre 385 della Premier e i 290 della Liga – e nono a livello mondiale, ma con 72 milioni per le cessioni vanta il miglior rapporto tra entrate e uscite. In totale, i club dei cinque principali campionati europei hanno messo sul tavolo 785 milioni, oltre due terzi del totale registrato in tutto il mondo, per concludere 530 trasferimenti.

L’aumento del 70% sull’inverno precedente è per buona parte da attribuirsi all’attivismo dei club spagnoli e inglesi. I primi hanno speso circa 290 milioni di euro, oltre il 560% in più rispetto al 2017 e più di quanto si era investito complessivamente nei sette anni precedenti. In Premier la spesa ha superato i 385 milioni ed quasi raddoppiata (+181%) sul 2017, frutto di 141 acquisti e 169 cessioni.

Al contrario, i club di Francia (-76.4%), Germania (-42.6%) e Italia (-46.2%) hanno ridotto gli acquisti, tanto che nel totale la Serie A, con soli 18 milioni di euro, risulta il nono campionato al mondo per acquisti invernali, dietro anche a Argentina, Galles, Messico e Portogallo I club della massima serie hanno acquistato 70 giocatori e ne hanno ceduti 71, incassando però ben 72 milioni, per il miglior rapporto tra entrate ed uscite.

Dallo studio emerge, inoltre, che le società del Campionato hanno ingaggiato solo undici giocatori senza contratto, molto meno rispetto alle ‘rivali’ europee, e si sono concentrate sui giovani, con oltre il 60% degli acquisti relativi a giocatori con meno di 23 anni. Quanto alle nazionalità dei giocatori acquistati, le società italiane hanno preso soprattutto brasiliani (otto), italiani e croati (sette).

A livello globale, nei 95 mercati in cui si è operato (su 211 federazioni affiliate alla Fifa), sono stati registrati 3.317 trasferimenti internazionali, con una spesa totale di 1.28 miliardi di dollari (1.025 mld di euro).