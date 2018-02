(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Andreas Seppi ha centrato l’ingresso nelle semifinali dell'”ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo ATP 500 in corso sul veloce indoor di Rotterdam. Il 33enne di Caldaro, numero 81 del ranking mondiale, ripescato come lucky loser, dopo aver eliminato il tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp e terza testa di serie (quinta vittoria contro un top-5 in carriera per l’altoatesino dopo Lleyton Hewitt nel 2004, Rafa Nadal nel 2008 proprio a Rotterdam, Roger Federer e Kei Nishikori nel 2015), ha superato la fatidica “prova del nove” imponendosi sul russo Daniil Medvedev, numero 57 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni: 76(4) 46 63 il punteggio con cui, dopo due ore e 3 minuti, l’azzurro ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. E sabato Seppi sarà il primo giocatore a sfidare Roger Federer ritornato sul trono del circuito mondiale: sarà il 15esimo incrocio fra i due in carriera, con lo svizzero avanti per 13 a 1 e unica affermazione di Andreas appunto agli Australian Open del 2015