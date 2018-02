(ANSA) – FORLÌ-CESENA – Un ragazzino di una scuola media della Valle del Savio, nell’Appennino di Forlì-Cesena, ha sferrato un pugno in faccia a un insegnante che stava cercando di calmarlo. Lo scrive l’edizione cesenate del resto del Carlino spiegando che nell’episodio, avvenuto una settimana fa, la donna è stata ferita al naso per una prognosi di cinque giorni. Il giovanissimo, che già in passato aveva avuto comportamenti di disturbo a scuola ma mai era arrivato a tali livelli, da un paio di ore stava creando problemi in classe quando è stata chiamata un’insegnante che in particolare lo aveva saputo gestire in passato. All’improvviso, senza motivo, il ragazzo le ha sferrato un pugno colpendola al naso. In passato i genitori dei compagni di classe sia in via formale che informale avevano segnalato alla scuola che il giovane aveva strani atteggiamenti. (ANSA).