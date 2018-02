(ANSA) – MALE, 17 FEB – Decine di sostenitori dell’opposizione sono rimasti feriti e molti altri arrestati dopo che la polizia ha disperso manifestazioni di protesta diffuse in tutte le Maldive per chiedere le dimissioni del presidente Yameen Abdul Gayoom e il rilascio degli oppositori imprigionati. Alle manifestazioni che si sono svolte ieri nell’arcipelago hanno partecipato migliaia di persone, nonostante lo stato di emergenza istituito in tutto il Paese. Secondo varie informazioni, molte persone ferite sono state ricoverate in ospedale e altre sono state arrestate, ma polizia e ospedali si rifiutano di fornire cifre e dettagli. Tra i feriti ci sono anche dieci reporter che impegnati a seguire le proteste. Lo Stato delle Maldive è in preda a forti tensioni sin da quando il primo febbraio la Corte Suprema ha ordinato il rilascio di diversi oppositori politici del presidente Yameen arrestati in seguito a processi che sono stati fortemente criticati sia alle Maldive, sia all’estero per presunte violazioni.