(ANSA) – PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 17 FEB – Settimo oro olimpico per Marit Bjorgen, ‘leggenda’ dello sci di fondo mondiale. All’Alpensia Cross-country sport centre la trentasettenne di Trondheim ha guidato la Norvegia al successo nella staffetta 4×5 a tecnica classica e a tecnica libera valida per i Giochi olimpici di Pyeongchang. In carriera la Bjorgen può vantare anche quattro argenti e due bronzi olimpici oltre a 18 titoli mondiali. Argento alla Svezia e bronzo alla Russia senza bandiera.