(ANSA) – BRESCIA, 17 FEB – “Matteo Salvini ha lanciato l’idea aberrante di riaprire le case chiuse. Io sono nettamente contraria alla riapertura delle case chiuse. Sono invece favorevole alle case aperte per i giovani che vogliono costruirsi un futuro”. Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a Brescia per l’iniziativa “Libere e Uguali femminile plurale” alla presenza anche di Pippo Civati, segretario di Possibile e Matteo Laforgia, capogruppo di Articolo 1 – Mdp candidati per Leu rispettivamente alla Camera e al Senato. “Sono molto contenta di essere a Brescia per un’iniziativa mirata all’approfondimento sulla condizione femminile. Parlare delle tematiche che riguardano le donne significa parlare dell’avanzamento del Paese” ha detto Boldrini.