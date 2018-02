(ANSA) – PORDENONE, 17 FEB – “Vedremo se avremo la possibilità concreta di portare avanti i nostri temi come lavoro e diritti dei lavoratori, sanità, istruzione e ambiente. Solo se saranno condivisi, vedremo se potremo governare”. Lo ha affermato questa mattina a Pordenone il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, in merito alla disponibilità a partecipare a un governo di grande coalizione come in Germania.