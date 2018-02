(ANSA) – MONACO, 17 FEB – “Con il metodo dell’unanimità l’Europa non può fare politica mondiale”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, affermando che si stia lavorando a una proposta in materia a Bruxelles. “La politica estera e di difesa in Europa deve diventare più efficiente e il processo decisionale va cambiato”, ha affermato. “Non può restare così, che c’è bisogno dell’unanimità sulle decisioni”.