(ANSA) – BERLINO, 17 FEB – Il Bayern Monaco sa solo vincere. La squadra allenata da Jupp Heynckes oggi si è imposta per 2-1 sul il Wolfsburg ottenendo la 13/a vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Alla Volkswagen Arena la curva è rimasta vuota per una ventina di minuti, per la protesta dei tifosi di casa per i risultati deludenti della squadra, coinvolta nella lotta per non retrocedere. Gli assenti si sono così persi il vantaggio iniziale del Wolfsburg con Didavi. Il Bayern ha faticato a lungo per trovare la via del pareggio, anche a causa di un rigore sbagliato da Robben ad inizio ripresa. Poi, però, Wagner con un bel colpo di testa e Lewandoski al 91′ su rigore hanno regalato a Heynckes il 21/o successo in 22 partite da quando è tornato, a ottobre, sulla panchina dei bavaresi, ora primi a +21 sulla coppia di inseguitori Lipsia e Bayer Leverkusen. La squadra rivale del Napoli in Europa League giocherà il posticipo del lunedì contro l’Eintracht Francoforte, mentre il Leverkusen è andato a vincere per 2-1 sul campo dell’Amburgo.