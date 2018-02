(ANSA) – TORINO, 17 FEB – Polemiche e tensione alla fine del derby Primavera tra Torino e Juventus allo Stadio Filadelfia, preludio alla stracittadina di serie A in programma domani. Dopo il gol all’ultimo minuto di Jakupovic che ha consegnato la vittoria alla Juventus per 1-0, i bianconeri hanno dato vita ad un’esultanza sfrenata: l’autore del gol si è rivolto ai numerosi tifosi di casa facendo il ‘gesto delle orecchie’, provocatorio ma non offensivo. Di tutt’altro tenore il dito medio mostrato nella stessa circostanza da un altro bianconero, l’olandese ex Psv Leandro Fernandes, che ha infiammato il post partita alzando la tensione, con battibecchi e scambio di insulti fino al rientro delle squadre negli spogliatoi.