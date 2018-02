(ANSA) – SONDRIO, 17 FEB – Uno studente che usava in classe il proprio cellulare senza seguire la lezione è stato ripreso dell’insegnante e lui, per tutta risposta, ha lanciato un oggetto contundente contro la professoressa, colpendola. L’episodio è accaduto in una scuola media di Sondrio. L’insegnante ha dovuto fare ricorso alle cure mediche in Pronto soccorso. Pur essendo stata informata la questura, però, la docente ha preferito non sporgere denuncia, perché – ha detto – “non sarebbe questo il modo migliore per punire il minorenne responsabile”. La dirigente scolastica, come la vittima dell’aggressione, si è limitata a dire che l’utilizzo di telefonini e smartphone non è consentito durante le lezioni e non ha voluto entrare nei particolari della vicenda per non rendere identificabile il responsabile del gesto.