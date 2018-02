(ANSA) – VERONA, 17 FEB – Morale alto per Rolando Maran per la vittoria del suo Chievo sul Cagliari dopo un periodo molto difficile. “Non abbiamo mai corso rischi, la squadra mi è piaciuta perchè ha messo in campo una prestazione ricercata. Tutto il gruppo si è mostrato maturo”, ha commentato l’allenatore dei clivensi. “Giaccherini? Abbiamo trascorso un periodo difficilissimo. Molte cose che sono state scritte non ci sono piaciute, per questo al gol siamo esplosi di gioia. Il ragazzo si è calato in questa realtà con semplicità, ci ha conquistato”. “Ho parlato di tempesta prima della partita. Non so se siamo usciti dal caos ma questa è una bella iniezione di fiducia. La stagione è lunga”, ha concluso Maran.