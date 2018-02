(ANSA) – PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 18 FEB – “Siamo soddisfatti per la presenza di pubblico. Per la vendita di biglietti le cifre sono eccellenti”. Lo ha detto Christophe Dubin, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici, intervenendo a una conferenza stampa al Media press centre. “Finora abbiamo avuto 692.000 spettatori totali – ha aggiunto Sung Baik You, portavoce del comitato organizzatore – ed è stato superato il milione di biglietti venduti, oltre le nostre migliori previsioni. Le temperature miti, l’assenza di vento e il bel tempo faciliteranno l’afflusso”. “Sui buchi nelle tribune dello sci alpino – ha aggiunto – posso dire che il cambio date delle gare in coincidenza con il Capodanno lunare ha fatto si che molti spettatori abbiano chiesto il rimborso dei biglietti. Per i posti vuoti nei palazzetti, in particolare al pattinaggio artistico maschile, invece stiamo cercando di capire le ragioni. A volti ci sono dei posti riservati che non vengono utilizzati”.