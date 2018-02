(ANSA) – WASHINGTON, 18 FEB – Gli Stati Uniti ritengono che sia “altamente improbabile” l’utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i curdi. Lo scrive la Associated Press citando una fonte della Casa Bianca. Nelle scorse ore due medici che operano nel principale ospedale nell’enclave curdo di Afrin avevano riferito alla Associated Press che sei persone sono in cura presso la struttura sanitaria con sintomi da intossicazione, sono tate ricoverate venerdì sera e provengono dal villaggio di Arandi che è stato attaccato da truppe turche.