(ANSA) – KABUL, 18 FEB – Le prospettive di pace e sicurezza per l’Afghanistan non risiedono solo nell’azione militare contro i talebani, ma anche in una soluzione politica negoziata che comprenda il Pakistan. Lo ha dichiarato in una intervista alla tv di Kabul, Alice Wells, principale vice assistente Segretario di Stato Usa per gli Affari dell’Asia centrale e meridionale. Al termine di una visita di tre giorni nella capitale afghana in vista dello svolgimento a fine mese della conferenza internazionale denominata ‘Processo di Kabul’, Wells si è detta convinta che “sarà necessario reperire una soluzione politica negoziata che comprenda il Pakistan al fine di perseguire la sicurezza dell’Afghanistan”. La responsabile Usa si è detta peraltro convinta che mentre si lavora su questa strada è necessario mantenere una pressione continua sui talebani e sullo stesso Pakistan. Il problema principale, ha aggiunto, è che “da sola l’opzione militare sul campo di battaglia non è sufficiente”.