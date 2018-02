(ANSA) – ROMA, 18 FEB – “Negli ultimi quattordici giorni dobbiamo cercare di scrollarci di dosso la stanchezza, la rassegnazione”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un intervento a un evento Pd all’auditorium del Massimo di Roma. “Per due mesi ci hanno bombardato di sondaggi ma, anche solo a livello scaramantico, vi ricordo che i sondaggi dei venti giorni prima erano totalmente diversi dai risultati finali. Nel 2013 eravamo avanti di dieci: eravamo tranquilli come il ciclista che arriva avanti e già esulta con le mani in alto e poi è andata a finire con la non vittoria. Nel 2014 davano il sorpasso dei Cinque stelle ed è finita col Pd al 40%. La matematica dice che vinciamo le elezioni, sta nella logica della statistica”.