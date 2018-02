(ANSA) – LONDRA, 18 FEB – Per il principe Harry è in arrivo un incarico all’interno del Commonwealth delle Nazioni, come sorta di ‘testimonial’ in grado di attirare i giovani a interessarsi dell’organizzazione. Ne dà notizia il Sunday Times, secondo cui il reale dovrebbe accettare il nuovo importante ruolo nel corso del summit che riunirà a Londra in aprile i capi di governo dei 53 Paesi membri. Si tratta di un tentativo della famiglia reale, spiega il domenicale, di favorire il passaggio, non automatico, dell’incarico di presidente dell’organizzazione dalla regina Elisabetta all’erede al trono, il principe Carlo, quando quest’ultimo diventerà re. Nei giorni scorsi si era parlato di come il Commonwealth abbia iniziato ad affrontare la questione di chi prenderà il posto di Elisabetta II una volta che la 91enne sovrana morirà.