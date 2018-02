(ANSA) – WASHINGTON, 18 FEB – Una grande mobilitazione che arrivi a Washington con una manifestazione in programma il prossimo 24 marzo per fare pressione sul mondo della politica per potenziare il controllo sulla circolazione delle armi. Questo l’obiettivo del corteo indetto per iniziativa di sopravvissuti della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, dove il 19enne Nikolas Cruz ha aperto il fuoco uccidendo 17 persone. Lo ha annunciato un gruppo di studenti alla Cnn, mentre migliaia di persone ieri sera hanno manifestato a Fort Lauderdale e a St. Petersburg chiedendo una azione immediata per nuove leggi sulle armi. Altre dimostrazioni sono previste per le prossime settimane, tra cui l’appello ad una ‘serrata’ di protesta di 17 minuti di insegnanti e studenti il prossimo 14 marzo.