(ANSA) – BARBATE (SPAGNA), 18 FEB – Il belga Tim Wellens ha vinto la 64/a edizione della Ruta del Sol, corsa a tappe che si svolge in Andalusia e di cui oggi si è disputata la frazione conclusiva, una cronometro individuale di 14,2 km in cui si è imposto il 24enne spagnolo del Team Sky David De La Cruz, al quarto successo da professionista. Nella classifica generale finale ha prevalso Wellens, che ha chiuso con 8” sull’olandese Wout Poels e 27” sullo spagnolo Marc Soler. Ma l’attenzione era tutta per Chris Froome, per il quale questo è stato il primo impegno agonistico della stagione e la cui presenza in terra andalusa dopo la positività a un controllo antidoping della Vuelta 2017 ha provocato roventi polemiche. Il 4 volte vincitore del Tour de France, ancora in attesa di giudizio, ha chiuso al decimo posto, a 1’57” da Wellens, uno dei suoi più accesi ‘critici’.