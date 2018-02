CITTA’ DEL VATICANO. – “Bisogna avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo”. Lo ha detto oggi il Papa all’Angelus aggiungendo che “invece dobbiamo fidarci del Signore, della sua bontà e del suo progetto di amore per ciascuno di noi. La Quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non è un tempo triste, un tempo di lutto”.

Francesco ha poi sottolineato: “Soltanto Dio ci può donare la vera felicità: è inutile che perdiamo il nostro tempo a cercarla altrove, nelle ricchezze, nei piaceri, nel potere, nella carriera. Il regno di Dio è la realizzazione di tutte le nostre aspirazioni più profonde e più autentiche”.

Il Papa poi ha invitato tutti i giovani all’incontro che ci sarà in Vaticano dal 19 al 24 marzo, in preparazione del Sinodo dei vescovi che si terrà ad ottobre. Chi non potrà essere a Roma potrà partecipare on line. “Desidero fortemente che tutti i giovani possano essere protagonisti di questa preparazione. Perciò, essi potranno intervenire on line – ha fatto presente Francesco – attraverso gruppi linguistici moderati da altri giovani. L’apporto dei ‘gruppi della rete’ si unirà a quello della riunione di Roma. Cari giovani, potete trovare le informazioni sul sito web della Segreteria del Sinodo dei Vescovi. Vi ringrazio del vostro contributo – ha aggiunto – per camminare insieme!”.

Un augurio speciale poi, per il cammino della Quaresima, è stato rivolto dal pontefice a tutti i detenuti. Nel pomeriggio poi Papa Francesco ha lasciato il Vaticano per trasferirsi ad Ariccia, alle porte di Roma, dove sosterà fino a venerdì mattina, con i responsabili della Curia Romana, per gli esercizi spirituali.

“Chiedo a tutti un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana, che questa sera inizieremo la settimana di Esercizi Spirituali”, aveva chiesto ai fedeli presenti in piazza San Pietro per l’Angelus. Il tema del ritiro è “Elogio della sete” e le meditazioni saranno svolte da padre José Tolentino de Mendonca, vice rettore dell’Università Cattolica di Lisbona e consultore del Pontificio Consiglio della Cultura.

La prima meditazione è prevista già per questa sera. Da domani e fino a giovedì 22 febbraio le giornate alla Casa del Divin Maestro saranno scandite dalla messa mattutina, le catechesi e i momenti di preghiera. Gli Esercizi Spirituali si concluderanno venerdì 23 febbraio nella mattinata. Quindi Papa Francesco farà ritorno in Vaticano.

(di Manuela Tulli/ANSA)