(ANSA) – BOLOGNA, 19 FEB – “Se Renzi ha detto che bisogna turarsi il naso per votare Pd, non c’è dubbio che anche Prodi si dovrà turare il naso per votare a Bologna Casini e non certamente Errani. Questo è il risultato di una legge elettorale voluta da Renzi, Berlusconi e Salvini”. Così il leader di Leu, Pietro Grasso, a margine di un incontro elettorale a Bologna, dopo l’endorsement di Romano Prodi al premier Gentiloni e alla lista Insieme. “Con questa pessima legge elettorale chiunque sostiene la lista Insieme o la lista Bonino non fa che votare Renzi e quindi il governo di Renzi con Berlusconi”. E poi l’affondo contro Paolo Gentiloni premier: “Non dimentichiamo che Gentiloni è quello che ha posto tre fiducie alla Camera e cinque al Senato per approvare una legge elettorale truffa, perché come abbiamo visto si dà un voto a una lista e si eleggono altri di un altra lista”. (ANSA).