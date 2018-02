(ANSA) – BAGHDAD, 19 FEB – Ventisette membri delle milizie lealiste della Mobilitazione popolare (Hashid Shaabi), a maggioranza sciite, sono stati uccisi in scontri con cellule ancora attive dell’Isis nel nord dell’Iraq. Secondo quanto reso noto in un comunicato dalle stesse milizie, gli scontri sono avvenuti la notte scorsa nel villaggio di Sadouniya, una trentina di chilometri a sud-ovest di Kirkuk. Nella nota si sottolinea che per diversi giorni le forze della Mobilitazione popolare erano state impegnate in operazioni per eliminare dalla regione i nuclei dello Stato islamico ancora presenti nella regione, riconquistata dalle forze governative lo scorso anno. Ma ieri sera un gruppo di jihadisti, che indossavano uniformi dell’esercito iracheno, ha teso un’imboscata ai miliziani lealisti. Altre forze della Mobilitazione popolare sono intervenute e i combattimenti sono durati circa due ore. (ANSA).