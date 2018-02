(ANSA) – BRUXELLES, 19 FEB – “L’escalation di incidenti militari a Gaza e nei dintorni, in risposta a un attacco con un ordigno sabato scorso, dove sono rimasti feriti quattro soldati israeliani, preoccupa seriamente”. Lo rende noto un portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). “Gli attacchi missilistici da Gaza contro Israele sono inaccettabili e devono essere fermati. L’Ue riconosce le legittime preoccupazioni sulla sicurezza di Israele”, aggiunge. Nella nota il portavoce sottolinea che è “estremamente importante che la situazione non degradi ulteriormente ed è fondamentale che tutte le parti agiscano con moderazione”, precisando che “i eventi recenti evidenziano la necessità di una soluzione politica per Gaza, nel quadro della prospettiva di una soluzione a due Stati” e che “tutti i gruppi terroristici a Gaza devono disarmarsi”. (ANSA)