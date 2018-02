(ANSA) – BARI, 19 FEB – Una rivalità storica tra due gruppi di timpanisti che partecipano al tradizionale corteo di San Nicola a Bari è degenerata l’altra sera in una violenta lite per strada finita con l’accoltellamento di un diciottenne che è stato ferito ad una coscia e guarirà in una ventina di giorni. L’aggressore, anche lui giovanissimo e poco meno che ventenne, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e denunciato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, l’aggressore fa parte della banda ‘Militia Sancti Nicolai’, mentre il ferito fa parte della ‘Timpanisti Nicolaus Barium’, associazioni culturali composte da musicisti, figuranti e sbandieratori che animano il tradizionale corteo dedicato al patrono di Bari. Un tempo facevano parte di un’unica compagnia, ma poi si sono separati e da allora sarebbe nata una rivalità sempre più aspra.