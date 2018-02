(ANSA) – ROMA, 19 FEB – E’ finita con un accoltellamento una lite tra senza fissa dimora scoppiata nella tarda serata di ieri a piazza Vittorio, in zona Esquilino a Roma, nello stesso luogo dove giorni fa fu violentata una clochard tedesca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione piazza Dante che hanno arrestato un romeno di 44 anni, con precedenti, con l’accusa di lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di opporsi all’arresto spintonando i militari ma è stato bloccato. A quanto ricostruito, durante una lite avrebbe colpito un marocchino di 50 anni, anche lui senza fissa dimora, a una gamba e a un braccio con un coltello a serramanico. Il ferito non è in gravi condizioni ed è stato giudicato guaribile in 12 giorni.