ROMA. – Ultrasottile ed elastico, aderisce perfettamente alla pelle e mostra i dati fisiologici del corpo, come temperatura, pressione e ritmo cardiaco: è il primo display di pelle elettronica per computer indossabile. Una volta rilevati i dati fisiologici, li mostra in tempo reale e può inviarli ad uno smartphone o conservarli nel cloud attraverso una connessione wireless.

A realizzarlo i ricercatori dell’università di Tokyo, che lo hanno presentato ad Austin al congresso dell’Associazione americana per il progresso nella scienza. Già usato in passato per misurare temperatura, pressione e proprietà dei muscoli, per la prima volta il display è riuscito a registrare e mostrare le onde in movimento di un elettrocardiogramma, che possono così essere inviate e lette sullo smartphone o il computer del medico.

Rispetto ad altri apparecchi simili sviluppati in passato, quello costruito da Takao Someya rende più facile l’accesso a questo tipo di informazioni per le persone con problemi di mobilità, come anziani e disabili, in modo non invasivo e direttamente da casa: basta infatti semplicemente attaccare lo schermo sulla pelle.

Il display, flessibile e deformabile, consiste di una serie di microscopici Led che si illuminano e di un circuito elettrico elastico montato su uno strato di gomma. Si può allungare fino al 45% della sua lunghezza, ed è molto più resistente degli altri realizzati finora.

Inoltre può essere indossato sulla pelle in modo continuativo per una settimana senza provocare alcuna infiammazione. La principale azienda giapponese di tecnologie di stampa, che ha collaborato allo studio, sta lavorando per portare il prodotto sul mercato entro i prossimi tre anni.