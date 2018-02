(ANSA) – ROMA, 19 FEB – Lavoro sul campo per gli azzurri del rugby al Cpo Giulio Onesti. Parisse e soci si sono ritrovati presso l’impianto romano per cominciare l’avvicinamento verso Francia-Italia, match del 6 Nazioni 2018 in calendario venerdì a Marsiglia. “Contro la Francia sarà una partita diversa rispetto a quella contro Inghilterra e Irlanda – spiega Marius Goosen, assistente allenatore della difesa dell’Italia – . Hanno grandi individualità e una squadra molto fisica con un piano di gioco differente rispetto alle altre due squadre che abbiamo affrontato. Dobbiamo cercare di mantenere alta la pressione”. Parentesi sulla sconfitta in Irlanda: “A livello internazionale un piccolo errore può essere fatale. L’attenzione e la concentrazione devono sempre essere altissime. La nostra struttura in difesa non è sbagliata: individualmente abbiamo commesso imprecisioni che hanno compromesso il risultato. A novembre abbiamo fatto fatica a segnare in attacco, ora siamo più prolifici: la strada intrapresa è quella giusta”.