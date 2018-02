MOSCA. – Il messaggio è semplice: non andare a votare alle elezioni presidenziali del 18 marzo potrebbe costare molto caro. E’ il senso di un video apparso in rete in Russia e divenuto subito virale. Un uomo – interpretato dall’attore Serghei Burunov, noto per alcuni ruoli in tv – rimprovera la moglie che vuole mettere la sveglia per andare a votare, sostenendo che tanto “non serve a nulla”.

Al suo risveglio si ritrova in un mondo ‘distopico’: alla sua porta bussano i militari – e fra di loro c’è un soldato nero – intimandogli di prepararsi poiché è stata introdotta la leva anche per gli adulti, suo figlio gli chiede 4 milioni di rubli per pagare le spese scolastiche (una cifra pazzesca, che lascia intendere un’inflazione fuori controllo) e in cucina si ritrova un ragazzo omosessuale.

La moglie gli spiega che una nuova legge obbliga le famiglie a ospitare i gay che restano senza partner e se non trovano un nuovo compagno entro una settimana sarà il padrone di casa a doversi far carico “di tutti i suoi bisogni”.

L’uomo, svegliatosi di soprassalto, si getta al seggio.

Sugli autori del video regna il più fitto mistero ma, come evidenzia Meduza, fra i primi a pubblicarlo si conta Alexander Kazakov, consigliere del capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk. Il tono è poi senz’altro favorevole al campo governativo, che promuove su tutto la stabilità e ha il problema dell’affluenza alle urne. Burunov si è rifiutato di rilasciare commenti.