(ANSA) – RIMINI, 20 FEB – Oltre 350 perquisizioni in corso in 16 regioni: è l’operazione ‘Eden Brand’ della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Rimini, in tema di contraffazione di marchi di fabbrica che vede impegnati dall’alba più di mille militari, appartenenti a 130 reparti delle Fiamme Gialle. Le perquisizioni sono in corso anche nella Repubblica di San Marino, attraverso rogatoria internazionale. Nel mirino, operatori del settore dell’abbigliamento (fabbriche, stamperie e boutique), per i reati di contraffazione e immissione nel circuito del commercio di centinaia di migliaia di capi d’abbigliamento e accessori contraffatti di brand come Thrasher, Pirex, Subprime, Adidas, Vans e Fila. Quattro gli indagati, mentre è di alcuni milioni il giro di affari raggiunto dalle aziende coinvolte.(ANSA).