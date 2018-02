(ANSA) – PERUGIA, 20 FEB – Potrebbe chiedere di essere ammesso alla semilibertà entro la fine di quest’anno Rudy Guede, che nel carcere di Viterbo sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Lo ha appreso l’ANSA da uno dei suoi legali, l’avvocato Fabrizio Ballarini che sta già lavorando per predisporre l’istanza. Guede venne arrestato pochi giorni dopo il delitto. Condannato con il rito abbreviato, attualmente il suo fine pena è previsto nei primi mesi del 2022. L’ivoriano ha già usufruito di diversi permessi premio grazie ai quali è anche tornato a Perugia ospite di una sua ex maestra delle elementari. Durante la detenzione si è laureato ed è stato poi ammesso al lavoro esterno. E’ infatti impegnato in un tirocinio presso una biblioteca. In carcere è rinchiuso in una cella del reparto semiliberi con altri detenuti comuni e non più nella sezione riservata a chi è stato condannato per le violenze sessuali. (ANSA).