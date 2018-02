(ANSA) – ROMA, 20 FEB – “Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato più di un anno di schizzi di fango, ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica”. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi postando su Fb la decisione del Tribunale di Roma – sezione giudice per le indagini preliminari in cui si “dispone l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato”.