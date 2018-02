(ANSA) – PERUGIA, 20 FEB – “Ancora una volta si riapre la ferita per la famiglia di Meredith Kercher che vede parlare i media di un fatto per loro tragico, la perdita di una figlia e di una sorella”: a dirlo è l’avvocato Francesco Maresca, legale dei familiari della studentessa inglese uccisa a Perugia. Che commenta così con l’ANSA l’esame da parte della Cassazione del ricorso dei difensori di Rudy Guede contro l’inammissibilità della richiesta di revisione del processo a suo carico. Istanza che l’avvocato Maresca ha definito “priva di fondamento”. “La Corte di Firenze – ha aggiunto – ha infatti già ritenuto che non ci sia alcun conflitto tra la sentenza che ha condannato Guede e quelle che hanno definitivamente assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito. E comunque la sua posizione rimane principale anche rispetto ai tre iniziali imputati. Non c’è alcuna contraddittorietà che lo riguarda”. (ANSA).