NAPOLI. – La parola scudetto è stata sdoganata, ormai da tempo, anche in una città come Napoli e in una società come quella presieduta da Aurelio De Laurentiis che hanno un debole per la scaramanzia. E anche i giocatori ne parlano ora liberamente, raccontando i loro sogni, le loro speranze, le loro ambizioni.

E’ il caso di Raul Albiol, uno di quelli che qualche trofeo in carriera lo ha già vinto e che parlando oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rivela che a pensare intensamente a quello stemma tricolore da cucirsi sulle magliette è tutta la squadra al gran completo. ”E’ bello cantare sotto la curva a fine partita – racconta lo spagnolo – ma confesso che ogni volta che lo facciamo pensiamo a come sarebbe farlo all’ultima giornata in casa dopo aver vinto lo scudetto. Sarà Napoli-Crotone e chissà, sarebbe bello cantarla con lo stadio che festeggia, ci pensiamo ogni volta”.

”Ci vuole la mentalità della squadra – dice Albiol – tutti dobbiamo essere concentrati e avere lo steso sogno, e ce l’abbiamo. Sappiamo che si può fare e anche avere tutta la città con noi è fondamentale. Tutti ci abbiamo pensato sin dall’inizio della stagione. Certo non funziona per forza, c’è un’altra squadra molto forte e dobbiamo lottare con loro. L’importante sarà sapere che alla abbiamo dato tutto”.

La partita di giovedì sera a Lipsia è quasi un disturbo lungo questo cammino lastricato di sogni e di speranze. Ma Albiol è un professionista serio e sull’argomento Europa League è molto deciso. ”Proveremo a passare il turno – dice – Dobbiamo fare molto meglio della prestazione dell’andata e cercare di esprimerci bene per poter mettere in difficoltà il Lipsia. Ci proveremo e vediamo se sarà possibile qualificarci”.

E’ inevitabile, però, che il discorso alla fine vada a finire sul duello scudetto con la Juventus. ”Noi – precisa il difensore del Napoli – siamo concentrati solo su noi stessi. Qualsiasi cosa faccia la Juventus, il nostro obiettivo è vincere tutte le partite da qui alla fine, perchè siamo davanti in classifica. Da ora in poi tutte le gare diventano fondamentali e difficili. Lo abbiamo visto contro la Spal, quando pur dominando non abbiamo chiuso la storia con il secondo gol. Per questo bisogna avere la stessa determinazione sempre”.

”Lunedì – conclude Albiol – sarà la stessa cosa a Cagliari, troveremo un campo caldo ed un avversario molto carico. Sappiamo che in Italia vincere non è facile mai. Però adesso prima pensiamo alla Europa League giovedì e poi guarderemo avanti”.