(ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Sono abbastanza ottimista sul risultato elettorale e sulla possibilità di fare un governo con i nostri alleati. Voi dovete andare in giro e dire tre cose: non abbiamo governato 20 anni ma nove, dovete spiegare tutte le cose positive che porta la flat tax e, terza cosa, con i soldi in più nelle tasche dell’erario ci saranno più soldi per forze dell’ordine e infermieri”. Lo afferma Silvio Berlusconi incontrando alcuni giovani militanti di Fi fuori la sede del partito dove ha in programma un incontro con Manfred Weber, capogruppo del Ppe al parlamento europeo.