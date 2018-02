CARACAS – “Il golf non è solo un esercizio; è un’avventura, una storia d’amore … un’opera di Shakespeare, in cui tragedia e commedia si intrecciano”. Gli amanti del golf hanno un appuntamento segnato sul calendario per vivere quest’esperienza.

Dal 9 al 14 aprile sul green del Caracas Country Club (CCC) andrà in scena la 34esima edizione dell’Abierto de Venezuela. Oltre al CCC, questo torneo é stato ospitato dal Valle Arriba Golf Club, Lagunita Country Club, Izcaragua Country Club, Barquisimeto Golf Club.

“L’Abierto de Venezuela é uno dei tornei più importanti del paese e il più impegnativo organizzato dalla Federación Venezolana de Golf. Per questa 34esima edizione abbiamo stretto un’alleanza con il Caracas Country Club che in nel 2018 festeggia 100 anni. É un club storico e con tanta tradizione! Sarà la cornice perfetta per ospitare la Copa Universal de Seguros ed avrà un ragguardevole montepremi che sarà annunciato prossimamente” ha dichiarato Rafael Barrios, Presidente de la Federación Venezolana de Golf.

La prima edizione di questo torneo risale al 1957, anche in quell’occasione fu disputata sul Green del Caracas Country Club. Ma nello stesso anno ci fu anche un torneo a novembre ma sul Green del Valle Arriba Golf Club. Quella andata in scena nel Caracas Country Club fu vinta dal belga Flory Van Donck (tra i professionisti) e Manuel Bernárdez (tra i dilettanti). Mentre in quella del Valle Arriba fu lo statunitense Al Besselink (tra i professionisti) e Jack Corrie (tra i dilettanti).

Tra i golfisti famosi che si sono dati battaglia in questo torneo ci sono: Al Geiberger (statunitense vincitore nel 1962), Art Wall, Jr. (statunitense vincitore nel 1963 e 1966), David Graham (australiano vincitore nel 1971), Roberto de Vicenzo (argentino vincitore del 1972 e 1973) e Tony Jacklin (inglese vincitore nel 1979).

Nella delegazione venezuelana che partecipareá nell’edizione 2018 spiccano i nomi di Miguel Martinez (vincitore nel 2004), Diego Larrazabal (vincitore nel 2014), Rafael Guerrero (vincitore nel 2015) e l’italo-venezuelano Denis Meneghini (vincitore nel 2016).

(Fioravante De Simone)