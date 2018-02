(ANSA) – KHARKHIV (UCRAINA), 21 FEB – Lo Shakhtar Donetsk ha battuto la Roma per 2-1 (0-1) nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match di ritorno si giocherà il 13 marzo allo stadio Olimpico. La Roma si fa superare in rimonta dallo Shakhtar. Under a segno al 41′ del primo tempo (quinto gol in quattro partite per il turco) su assist di Dzeko illude i giallorossi che avevano disputato un ottimo primo tempo. Nella ripresa viene fuori lo Shakhtar che prima con trova il pari con Ferreyra, poi è Fred a firmare il gol che vale la vittoria. Tra i migliori il portiere giallorosso Alisson che ha evitato un passivo più pesante alla formazione di Di Francesco. Ritorno il 13 marzo all’Olimpico: il passaggio del turno non è compromesso.