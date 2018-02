ROMA. – Lunedì il Verona, domani la Steaua e domenica il Sassuolo, poi il Milan in Coppa Italia. Ormai Simone Inzaghi ci ha fatto l’abitudine: “Affrontiamo partita per partita e domani abbiamo la Steaua”. Gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, serve ribaltare lo 0-1 dell’andata che mette la Lazio nelle condizioni di dover segnare almeno due gol senza subirne: “Il risultato ci penalizza – ha specificato oggi Inzaghi in conferenza stampa – vogliamo ripetere la prestazione di Bucarest ma con un risultato differente. Dovremo essere molto lucidi perché dovremo fare una gara sicuramente aggressiva ma allo stesso tempo non subire gol”.

Chiara la volontà di proseguire l’avventura europea: “Lo scorso anno abbiamo voluto l’Europa League facendo tantissimi sacrifici. Cercheremo di andare avanti con tutte le nostre forze”, assicura il tecnico biancoceleste lanciando un appello ai tifosi laziali: “Sappiamo che i tifosi romeni saranno più di diecimila. Speriamo che anche i nostri tifosi come fato in questi anni possano venire numerosi e farsi sentire più dei tifosi avversari. La Steaua è una squadra molto organizzata e all’andata non ha pensato solo a difendersi. Ha ottimi giocatori di qualità, dovremo stare molto attenti”.

Nessuna voglia di cadere in polemica con il presidente dei romeni Becali che si aspettava una Lazio più forte all’andata: “Le dichiarazioni a fine partita lasciano il tempo che trovano”. Men che meno di rivelare le scelte di formazione.

Certo del posto Thomas Strakosha, alla sua miglior stagione da professionista: “Sono sereno come tutti i miei compagni. So di essere in una squadra forte, dobbiamo essere concentrati al 100% per passare il turno”, dice l’albanese, prima di soffermarsi sull’addio annunciato di Stefan de Vrij a fine stagione: “Certo, dispiace a tutti perché un grande calciatore – le parole di Strakosha – Mail calcio è così, così la vita, è un professionista e ci aiuterà comunque nei prossimi mesi. Dall’anno prossimo dovremo fare a meno di lui. Ma la vita va avanti, abbiamo tanti calciatori forti”.

Davanti a lui ci sarà proprio l’olandese, chiamato agli straordinari per via della squalifica di Luiz Felipe. In avanti è il turno di Felipe Anderson in coppia con Ciro Immobile. Possibile riposo per Milinkovic-Savic, in regia torna Leiva dopo la squalifica con il Verona.