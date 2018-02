NAPOLI. – “Un pizzico di follia” e “tanta voglia di rivincita dopo la partita da cialtroni che abbiamo gicoato all’andata”. Questa la ricetta di Maurizio Sarri per tentare domani sera l’impresa a Lipsia nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo il 3-1 subito al San Paolo, gli azzurri dovranno cercare il trionfo, dal 3-0 in poi, per passare agli ottavi di finale.

Un’impresa difficile ma che il Napoli proverà a realizzare anche per controbattere chi, come dice Insigne, “ci accusa di snobbare l’Europa”. L’esterno di Frattamaggiore domani potrebbe essere chiamato a giocare dal 1′ visto che Dries Mertens è in forte dubbio: stamattina nell’allenamento il belga ha subito una leggera distorsione e solo domani Sarri avrà certezze sulle sue condizioni fisiche.

Insigne potrebbe essere a sinistra con Callejon al centro dell’attacco e Ounas a destra, in un Napoli che conferma il turn over anche a centrocampo dove agiranno Diawara e Rog insieme probabilmente a Zielinski, mentre in difesa ci sarà spazio per Maggio e Tonelli dall’inizio.

Ma non sono gli uomini che preoccupano Sarri, quanto la mentalità: “A livello di mentalità in campionato stiamo dimostrando grande cuore, nelle coppe non si riesce a trovare lo stesso livello di determinazione. Ma è un salto che questa squadra deve fare, probabilmente dovremo ampliare l’organico per affrontare tutte le competizioni nello stesso modo”.

Pensa già al futuro Sarri che ha voglia di proseguire con il Napoli e migliorare ancora, consapevole che oggi, però, “ai tifosi interessa solo l’obiettivo campionato, ma dobbiamo essere noi a trascinarli ad appassionarsi all’Europa con le prestazioni”.

Dopo la deludente prova dell’andata, Sarri si aspetta risposte importante dai rincalzi di qualità, a partire da Diawara e Ounas, che potrebbero esaltarsi proprio in coppa: “In campionato andiamo meglio in trasferta che in casa – riflette il tecnico azzurro – quindi per noi non fa differenza. Ci vorrà anche qualche episodio che riapra la qualificazione ma se ci riusciamo poi troveremmo molto gusto anche in Europa”.

La sfida è lanciata e la raccoglie il tecnico del Lipsia Hasenhüttl: “Il Napoli – dice – ha portato i migliori giocatori e si giocheranno la loro gara. Noi partiamo in vantaggio ci mancheranno Orban e Keita per infortunio. Non possiamo stare tranquilli, ci proveranno, sarà una gara interessante”. Una gara con oltre 40.000 spettatori nello stadio di Lipsia tra cui oltre un migliaio di supporter azzurri tra quelli residenti in Germania e i tifosi partiti da Napoli.