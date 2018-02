(ANSA) – WASHINGTON, 21 FEB – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la ‘sessione di ascolto’ alla Casa Bianca con studenti sopravvissuti alla strage nella scuola di Parkland, appare disposto a considerare l’idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. “La esamineremo con attenzione”, ha detto Trump, in risposta alla ipotesi avanzata da una delle persone presenti. “Capisco che e’ un’ipotesi controversa – ha aggiunto – siamo qui per ascoltare” le diverse opinioni.