(ANSA) – ROMA, 21 FEB – “Abbiamo disputato un primo tempo molto bello, poi nel secondo tempo, dopo il gol subìto molto male, abbiamo smesso di giocare e fatto fatica a essere più aggressivi sui loro trequartisti. Peccato…”. Daniele De Rossi si rammarica per la sconfitta in Ucraina. “Non ho sentito l’intervista del mister – dice ancora -, ma lo Shakhtar è una squadra forte e questo ci fa capire i valori in campo. Poi analizzeremo bene la partita e in cosa siamo mancati, però dobbiamo pensare che il risultato ci tiene ancora in corsa, e faremo una grande partita a Roma”. Come giudica la prestazione di Florenzi? “Non so come stia perché stava all’antidoping – risponde De Rossi -. Gli errori purtroppo capitano, ora dobbiamo fare una grande partita per ribaltare il risultato, c’è l’amaro in bocca perché dopo il primo tempo sembrava avessimo il match in pugno. Il ritorno? gli stimoli sono automatici in partite così, loro non sono dei fenomeni ma forti, verranno a Roma a difendersi e a colpirci in contropiede: dovremo essere svegli”.