(ANSA) – ROMA, 22 FEB – Una convenzione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di percorsi per la fruizione dell’isola di Gorgona (Livorno) è stata sottoscritta dal presidente del Parco nazionale Arcipelago toscano Giampiero Sammuri e il capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo. L’accordo prevede interventi di sistemazione della rete sentieristica per i quali il Parco metterà a disposizione dell’Amministrazione penitenziaria le risorse necessarie per pagare la manodopera dei detenuti impiegati per la sistemazione del piano di calpestio dei sentieri, per la realizzazione di piccole opere di manutenzione e per la posa in opera di staccionate, bacheche e cartelli segnaletici. Con il finanziamento di 90.390,00 euro, messo a disposizione del Pnat, verranno acquistati i materiali necessari per risistemare alcuni percorsi al fine di favorire la visita ecoturistica del Parco, per la quale saranno impiegati detenuti appositamente formati per i servizi di accompagnamento.