(ANSA) – ROMA, 22 FEB -“Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario, è un lavoro in progress, lavoriamo con strumenti diversi con l’obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte di chi è condannato per reati”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo il Cdm.