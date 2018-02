(ANSA) – IL CAIRO, 22 FEB – Sono 48 le ragazze nigeriane che “sono tornate a scuola” dopo che erano state dichiarate scomparse martedì in seguito all’attacco compiuto la sera prima da Boko Haram alla college di Dapchi, nello stato dello Yobe. Lo scrivono il sito del quotidiano nigeriano This Day e altri media locali, citando la dichiarazione ieri del ministro locale dell’istruzione Alhaji Mohammed Lamin. Le studentesse ancora disperse sono 46, ha precisato l’alto funzionario, su un totale di 94 ragazze scomparse lunedì: 28 sono tornate martedì notte e altre 20 sono state accolte in un villaggio mercoledì mattina. All’indomani dell’attacco la polizia aveva parlato di “non meno di 111” ragazze scomparse. Una fonte anonima ha detto al This Day che alcune ragazze, per salvarsi, hanno dovuto camminare per 15-20 chilometri nella foresta. Una è stata ricoverata per un morso di serpente. Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha inviato tre ministri (Difesa, Esteri e Cultura) nello Stato nord-orientale per raccogliere informazioni.