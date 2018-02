(ANSA) – NEW YORK, 22 FEB – “Siamo orgogliosi di voi, e siamo con voi in ogni passo”. Michelle Obama si dice “incantata dagli straordinari studenti della Florida” e dalla loro battaglia per chiedere una riforma della legge sulle armi. “Come ogni momento di progresso nella nostra storia, anche la riforma delle armi richiede un forte coraggio e perseveranza. Io e Barack Obama crediamo in voi, siamo orgogliosi di voi e siamo con voi in ogni passo”, twitta l’ex First Lady.