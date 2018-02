(ANSA) – PERUGIA, 22 FEB – Nessuna telecamera di sorveglianza ha ripreso lo scontro avvenuto tra militanti di Potere al popolo e di CasaPound nella notte tra martedì e mercoledì nei pressi di una plancia per l’affissione di manifesti elettorali alla periferia di Perugia. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalla digos coordinata dalla procura del capoluogo umbro per chiarire quanto successo. Al momento non è stata formulata alcuna ipotesi di reato e non ci sono indagati. Dagli accertamenti è emerso che non ci sono immagini dello scontro in quanto nessuna telecamera di sorveglianza ha ripreso quanto successo. Gli inquirenti stanno tra l’altro valutando un particolare relativo ai manifesti elettorali. La colla sarebbe stata trovata ‘fresca’ su quelli di CasaPound e non, invece, per le affissioni di Potere al popolo. Agli atti del fascicolo c’è già la denuncia per lesioni gravi nei confronti di ignoti presentata una uno dei due attivisti del movimento di sinistra che ha sostenuto di essere stato aggredito da persone “travisate”.