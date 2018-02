(ANSA) – AMSTERDAM, 22 FEB – “E’ un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte. Si fermano sempre a quella che è l’offerta fatta. In realtà abbiamo scoperto che gli aggiustamenti della sede non prevedranno un tender, cioè un bando di gara, e pensano di poterlo effettuare in tempo. E’ emerso pure che non c’è un piano alternativo. Se i lavori non dovessero essere pronti in tempo non c’è una alternativa”. Così Giovanni La Via, capo delegazione dell’europarlamento dopo avere visionato la sede dello Spark Building.