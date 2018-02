(ANSA) – ROMA, 22 FEB – “Sapevamo che partevano forte, come del resto avevano fatto nella partita d’andata. Il Milan ha fatto il proprio dovere senza prendere gol e segnando molto presto. Il mio momento? Faccio di tutto per mettere in difficoltà l’allenatore, andando anche in gol”. Così Fabio Borini, parlando a Sky sport, al termine della partita contro il Ludogorets, vinta dal Milan 1-0. “Il divario dalle grandi? Beh, sul campo abbiamo dimostrato di essere al loro stesso livello, anche se la classifica in questo momento dice altro. Dobbiamo continuare così, nelle prossime partite ci giocheremo tutto”, conclude il jolly dei rossoneri.