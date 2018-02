CARACAS – La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN), Karín Salanova, anunció que el Parlamento presentará un balance mensual sobre la cantidad de niños que padecen desnutrición y se encuentran en situación de abandono.

Según informó, la Comisión se encuentra trabajando junto a organizaciones no gubernamentales para evaluar “el comportamiento de menores frente a la ausencia de alimentación”.

Salanova recordó que desde hace tres años el Gobierno “se ha negado a dar cifras oficiales de niños abandonados y desnutridos” e indicó que es necesario tener un registro informativo que permita conocer los problemas a los que están expuestos los infantes.

“Por ejemplo, de manera extraoficial, manejamos que hay 52 niños abandonados en Colombia, pero puede haber más, entonces lo que estamos solicitando es que se haga un banco de información que nos permita conocer, de manera responsable, los problemas a los que están expuestos los infantes, pero no quedaremos solo en eso, también estamos evaluando la situación de nuestros adultos mayores”, añadió.

En ese sentido, la diputada también criticó que el Gobierno no se haya pronunciado con respecto a la muerte de seis niños y un anciano a causa de intoxicación por consumo de yuca amarga en Aragua.

“Ya acudimos al Ministerio Público solicitando que se inicie con la investigación y, sobre todo, que se tomen los correctivos para evitar las pérdidas humanas que tienen que dejar de ser tratadas como simples estadísticas. El control sanitario deber ser fundamental y más en este momento en el que Venezuela no cuenta con medicamentos”, expresó Salanova.

Desnutrición en Venezuela

Cáritas de Venezuela registró el pasado mes de diciembre índices de desnutrición de 56% en los sectores más pobres del país. Recientemente, el portal zuliano La Verdad anunció que, en lo que va de año, esta cifra aumentó a 72%.

Un estudio de Cáritas revela que el hambre no sola causa estragos en las zonas más rurales de Venezuela, sino en todo su territorio, desde los barrios de la capital hasta los asentamientos rurales en las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana.

Según el informe, en los vecindarios más pobres de la nación cerca del 15.5% de los niños entre 0 y 5 años están desnutridos y otro 20% está en riesgo inminente de padecer desnutrición.

Janeth Márquez, directora de Cáritas de Venezuela, aseveró:

“Nuestra base de datos no es amplia, allí no está representada toda la población venezolana. Recopilar esa información de manera completa y exhaustiva es responsabilidad del Gobierno, pero ese tipo de datos no es divulgado desde hace más de dos años”.

En la actualidad, Venezuela atraviesa una severa crisis económica y el desabastecimiento de alimentos no golpea únicamente a los más pobres. Con una hiperinflación proyectada en 13.000% para este año por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una escasez crónica de alimentos y medicinas.

Según un estudio de las principales universidades del país, la pobreza alcanzó 30,2% y la pobreza extrema 51,5% en 2016, mientras que el Gobierno las ubica en 18,3% y 4,4%.