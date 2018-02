CARACAS – “La aerolínea española Plus Ultra activará a partir de mayo vuelos desde España a Caracas con 94.500 plazas anuales, lo que beneficiará especialmente a unos 300.000 venezolanos que residen en el país europeo, informó hoy la compañía”, según se desprende de una nota publicada en el portal Analitica.com.

La imposibilidad de repatriar capitales, y una alud de problemas operativos y de seguridad, mermaron la cantidad de aerolíneas internacionales con presencia en Venezuela, de 30 compañías a menos de 10 que ahora tienen presencia. Ante esto, la apertura de operaciones de Plus Ultra es una excelente noticia, después de todo.

Una gacetilla de la aerolínea dice que “Plus Ultra inicia sus vuelos regulares a Caracas a partir del próximo 22 de mayo desde Madrid y el 1 de julio desde Tenerife Norte”. El despacho de prensa precisa que esta es la primera línea aérea “que apuesta por las rutas internacionales a Venezuela después del abandono de varias compañías”.

Momento duro para el turismo

El turismo en general, vive uno de sus peores momentos en Venezuela. El Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” ha visto depauperarse la calidad de sus servicios, y agentes de viajes de vasta trayectoria aseguran que en Maiquetía –a esta hora- operan mafias de todo tipo, que extorsionan a los pasajeros y hacen de cada viaje una pequeña pesadilla.

Plus Ultra dijo que el Gobierno venezolano le autorizó y facilitó los vuelos regulares con España “incrementando la conectividad entre ambos países”. 94.000 plazas anuales se colocaron a la venta el pasado 19 de febrero a precios “muy competitivos” –dijo la aerolínea-. Sobre la flota, cabe precisar que se trata de aviones A340 de 303 plazas de capacidad en las clases “preferente” y “turista”.

Venezuela es considerada por Plus Ultra “como uno de los países con más atractivos turísticos de Suramérica, destacando la caribeña Isla Margarita y los Parques Nacionales de Los Roques y Canaima”. El Gobierno mantiene una gaveta turística para la banca, que es calibrada por casi todos los expertos como un punto a favor. No obstante, y pese al altísimo potencial de Venezuela para explotar al máximo la actividad turística, fuentes al tanto garantizan que las autoridades parecen afanadas en hacer justo lo que no se debe hacer si se desea un turismo pujante. La llegada de Plus Ultra, sin embargo, es una buena noticia, que oxigena el panorama de los operadores de viajes.