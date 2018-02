(ANSA) – BOLOGNA, 23 FEB – Circolazione regolare sulle strade dell’Emilia-Romagna, anche in Appennino dove è nevicato durante la notte e ha continuato, debolmente, in mattinata. In provincia di Bologna oltre i 600 metri si sono aggiunti fino ad altri 50 centimetri di neve a seconda delle zone, superando il metro alle altitudini maggiori. Sono in azione i mezzi spazzaneve e spargisale della Città Metropolitana. Non si registrano problemi di viabilità: un autocarro senza catene si era messo di traverso sulla Sp 632 ‘Pracchia’ ma il problema è stato rapidamente risolto. Sulla Sp 254 ‘San Vitale’ nel Comune di Medicina, senso unico alternato per la piena del canale Fossatone che ha indebolito la scarpata stradale. Nel Modenese, oltre 30 i cm di neve, anche a quote collinari, con punte di oltre 70 cm nella zona del passo delle Radici dove sono al lavoro le turbine per tenere aperto il passo lungo la Sp 324. (ANSA).